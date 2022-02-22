Англия отменяет последние ковид-ограничения

Англия готовится отменить последние действующие в стране коронавирусные ограничения, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 21 февраля, выступая в парламенте. Это произойдет 24 февраля, указал он.

Как сообщил глава британского правительства в своем заявлении, более нет надобности уходить на самоизоляцию в случае положительного теста на коронавирус, также отменяются существующие выплаты для поддержки находящихся в самоизоляции.

Однако до 1 апреля все же рекомендуется оставаться дома, если тест на SARS-CoV-2 окажется положительным. После этого срока будет отменено бесплатное тестирование в связи с огромными затратами на него, но такая возможность сохранится для особо уязвимых категорий населения, добавил Джонсон.

Новый курс на личную ответственность

По словам Джонсона, ограничения свобод "нанесли значительный урон нашей экономике, нашему обществу и шансам наших детей". Поэтому необходимо "как можно быстрее наметить курс на возвращение к нормальной жизни". "Мы должны научиться жить с этим вирусом и продолжать защищать себя и других, не ограничивая свои свободы", - подчеркнул он.

Новый курс правительства Великобритании предполагает, что жители Великобритании в случае заражения будут действовать в соответствии с личной ответственностью по предотвращению дальнейшего распространения болезни, по аналогии с тем как они это делали при заболевании гриппом. Кроме того, он делает ставку на вакцинацию и медикаменты против ковида.

Эксперты ставят под сомнение эффективность новой стратегии

За время пандемии в Великобритании умерли от последствий заражения более 158 тысяч человек. Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании ставят под сомнение эффективность новой стратегии правительства, а спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией ковида Дэвид Набарро назвал отмену обязательной самоизоляции "весьма неумной".

В свою очередь, представители британской оппозиции заявили, что Джонсон хочет отменой ковид-ограничений отвлечь внимание общества от расследования по делу о вечеринках во время локдауна с его участием.

Меры, принимаемые правительством в Лондоне в отношении здравоохранения, обязательны к исполнению только в Англии, власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии имеют возможность вести свою политику по борьбе с коронавирусом.