Черные брюки, синий жакет с треугольным вырезом, все те же янтарные (или под янтарь) бусы, все та же прическа… Она совсем не изменилась. Ангела Меркель выглядела так, как будто на беседу с журналистом еженедельника Der Spiegel в берлинский театр "Шаубюне" она приехала прямо из ведомства федерального канцлера, из которого она — после 16 лет — съехала на пенсию еще полгода назад.

Эта беседа вечером 7 июня была первым большим выступлением бывшего канцлера после ухода с поста главы правительства и после начала войны России против Украины. Короткие заявления для печати с резким осуждением неспровоцированной российской агрессии Меркель уже делала. Но как она оценивает события, ей предшествовавшие? И фигуру российского президента Владимира Путина, с которым она встречалась и говорила по телефону бессчетное количество раз?

Меркель о начале войны России против Украины



Для подавляющего большинства и немецких политиков, и экспертов вторжение России утром 24 февраля в Украину стало шоком, полной неожиданностью. До самого последнего момента все думали, что концентрацией войск у границ с Украиной Путин только пугает, повышает ставки в своей геополитической игре.

В отличие от Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел, признавшего ошибки в немецкой политике по отношению к России, Меркель считает, что все делала правильно, что не упустила ни одной попытки предотвратить худшее. Она призывает не видеть все в черно-белом цвете, учитывать конкретные обстоятельства, в которых начинался и проходил минский процесс.

Меркель понимает, что минское соглашение не во всем отвечало интересам Украины, но "в ситуации, когда 6 тысяч украинских военнослужащих рисковали оказаться в окружении в Дебальцево, оно внесло некоторое спокойствие, … а в дальнейшем дало Украине время, а именно 7 лет на то, чтобы стать такой, как сейчас". Бывшая канцлер имеет в виду способность Украине дать отпор второй по мощи ядерной державе мира. Без минских договоренностей, уверена она, Путин бы тогда не остановился и "причинил бы Украине огромный ущерб".

Меркель о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году



Таким мотивом — наряду с другими — Меркель руководствовалась еще раньше, категорически возражая на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году против перспективы присоединения Украины, а также Грузии к альянсу. Она назвала три причины, побудившие ее выступить против предоставления на том саммите Украине Плана действий по членству в НАТО.

Тогда Путин впервые заявил Меркель, что считает распад СССР самым ужасным событием ХХ века. А она сказала ему, что для нее это было счастливым моментом в ее жизни, позволившем ей свободно распоряжаться своей судьбой. "Стало ясно, что между нами есть большие разногласия, и эти разногласия становились все больше, — вспоминает Меркель. — Так что за все эти годы так и не удалось окончательно прекратить холодную войну".

К сожалению, сетует она, не получилось создать такую архитектуру безопасности в Европе, которая была бы способна предотвратить и "горячую" войну России против Украины. Но ничто, добавляет она, не может служить оправданием российской агрессии: "Это жестокое, попирающее международное право нападение, которому нет прощения".

Меркель сравнивает эту агрессию с советским вторжением в Венгрию в 1956 году, в Чехословакию в 1968-м, подавлением восстания в ГДР в 1953-м: "Вся ненависть Путина, вся его враждебность направлена против западной демократической модели".

Меркель о собаке Путина, вобле от президента и ценностях



О том случае с собакой Кони писали и до сих пор вспоминают многие. Случайность? Злой умысел? Пресс-секретарь Путина уверяет, что в Кремле не знали о том, что Меркель боится собак. Позднее об этом в интервью газете Bild заявлял и сам Путин. Есть даже версия, что он хотел порадовать гостью своей собакой.

"Блажен, кто верует", — прокомментировала эту версию Меркель и напомнила о своем самом первом визите в Москву и встрече с российским президентом после избрания канцлером в 2005 году: "Уже тогда Путин сказал мне, что слышал о моих проблемах с собаками, и подарил мне вот такую огромную плюшевую собаку".

Сувенирами и подарками они обменивались и позднее. Путин, например, рассказывал, что Меркель привозит ему его любимое со времен службы в ГДР немецкое пиво Radeberger. А сам он, как поведала однажды Меркель корреспонденту DW, присылает в ответ воблу.

Но после аннексии Крыма, по ее словам, произошел резкий перелом: "Мы поддерживали отношения, как полагается лидерам государств и правительств, но для меня стало совершенно ясно, что мы не имеем дело с человеком, который желает нам благополучия при нашем образе жизни". "У меня определенное представление о ценностях, и оно принципиально отличается от представления президента Путина о ценностях, — объясняет Меркель. — Он считает демократию неправильной, я — правильной и самой человечной формой правления при всех ее изъянах".