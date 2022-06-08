Российское вторжение в Украину Меркель назвала большой ошибкой. "Это жестокое, пренебрегающее международным правом нападение, которому нет оправдания", - подчеркнула она. По словам экс-канцлера ФРГ, "ненависть Путина, его враждебность" направлены против западной демократической модели. "Он хочет уничтожить Европу. Он хочет уничтожить Европейский Союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО", - полагает Меркель.
Она также признала, что бывшему правительству Германии "не удалось создать архитектуру безопасности". "Об этом необходимо задуматься", - сказала Меркель, добавив, что задается вопросом о том, "можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить трагедию" в Украине. "Большое горе, что это не удалось, но я не могу себя упрекнуть в том, что я не пыталась", - сказала она.
Меркель отказалась извиняться за свою политику в отношении России
Многие в ФРГ сейчас критикуют курс Меркель в отношении России как слишком мягкий, однако она сочла оправданными попытки решить конфликт между Россией и Украиной дипломатическим путем, имея в виду, в частности, Минские соглашения 2014 и 2015 годов. "Дипломатия сама по себе не является ошибкой, если она не работает. Я не считаю, что должна сказать: "Это было неправильно", - и поэтому не буду извиняться", - сказала Меркель. Вместе с тем она признала, что нужно было более жестко отреагировать на аннексию Крыма Россией в 2014 году.
Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО в 2008 году
Бывший канцлер Германии также объяснила, почему она выступала против расширения НАТО на восток и принятия в альянс Украины и Грузии в 2008 году. "Это была не та Украина, которую мы знаем сейчас. Она была очень расколота политически между Януковичем и Ющенко. Это не была внутренне демократически стабильная страна", - сказала она.
Кроме того, по словам Меркель, она была уверена, что Путин бы этого не допустил, так как, с его точки зрения, это было бы "объявлением войны". "Я совершенно не разделяю его представления о том, что он целый Запад является его врагом, что его (Путина. - Ред.) постоянно унижают. Но я знала, как он думает, и что он видит это именно так. Я не хотела его провоцировать", - заметила она, подчеркнув, что сказанное "не оправдывает сегодняшние действия Путина", а служит объяснением ее тогдашней позиции.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Что важно знать выбирающим независимого поставщика электричества: три основных момента
Близится к концу второй этап либерализации рынка...
Спецэфир Delfi: от первого до второго нападения России на Украину – война глазами солдата ВСУ
Как война в Украине выглядит из окопов на линии фронта,...
Министерство готовится к крестовому походу против выгребных ям, штрафы до 300 евро
Министерство охраны окружающей среды Литвы за миллион...
Приютившие восьмерых беженцев жители Литвы никак не могут добиться социальной помощи для своих подопечных
"Вы их приняли, вы о них и заботьтесь. Это ваша...