"Это не война, это терроризм, когда солдат отправляют убивать мирных жителей. Это лицо войны, с которым мы не можем смириться", - приводит слова Дуды канцелярия польского президента на своей странице в Twitter. Глава государства подчеркнул, что виновные в совершении военных преступлений - прямо или косвенно - должны понести наказание.
Prezydent @AndrzejDuda w #Kijów: To nie wojna, to terroryzm, gdy wysyła się żołnierzy, by mordowali cywilów. To oblicze wojny, z którym nie jesteśmy w stanie i nie możemy się pogodzić. pic.twitter.com/W9WGtnVyCy— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022
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