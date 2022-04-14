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Президент Польши Анджей Дуда заявил в ходе визита в Киев, что вторжение России в Украину является "не войной", а "терроризмом".
A. Duda
A. Duda
© Scanpix / Reuters

"Это не война, это терроризм, когда солдат отправляют убивать мирных жителей. Это лицо войны, с которым мы не можем смириться", - приводит слова Дуды канцелярия польского президента на своей странице в Twitter. Глава государства подчеркнул, что виновные в совершении военных преступлений - прямо или косвенно - должны понести наказание.

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Deutsche Welle
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