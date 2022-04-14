"Это не война, это терроризм, когда солдат отправляют убивать мирных жителей. Это лицо войны, с которым мы не можем смириться", - приводит слова Дуды канцелярия польского президента на своей странице в Twitter. Глава государства подчеркнул, что виновные в совершении военных преступлений - прямо или косвенно - должны понести наказание.
Prezydent @AndrzejDuda w #Kijów: To nie wojna, to terroryzm, gdy wysyła się żołnierzy, by mordowali cywilów. To oblicze wojny, z którym nie jesteśmy w stanie i nie możemy się pogodzić. pic.twitter.com/W9WGtnVyCy— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Цены в Литве выросли: пасхальный праздник обойдется жителям недешево
В Литве дорожают продукты, поэтому пасхальный стол в...
Война в Украине. Россия продолжает наращивать военное присутствие у восточной границы Украины
Война в Украине продолжается почти два месяца. Бои в...
Витаутас Ландсбергис обратился к руководству ФРГ: оплачивая российский газ, вы платите за путинские танки
Первый руководитель Литвы после восстановления...
Президент Литвы в Киеве: военные преступления в Украине могли совершить только зомби, не люди
После посещения пригорода Киева Бородянки в среду...
Работы вдовы с 6 детьми пользуются небывалым успехом: заказы поступают и из Америки
С Ольгой Ткачук журналист общалась, когда женщина шла...