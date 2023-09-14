Минобороны Украины заявило об освобождении Андреевки, а ВСУ опровергли

 
ru.DELFI.lt
Rusijos karas prieš Ukrainą
Rusijos karas prieš Ukrainą
ФОТО: Reuters / Scanpix

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские Силы обороны освободили село Андреевка. В то же время начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш в комментарии Delfi опроверг эту информацию, сказав, что там все еще идут тяжелые бои.

“Мы не подтверждаем освобождение населенного пункта Андреевка. Сейчас там идут тяжелые интенсивные боевые действия. Как только станет известно об освобождении этого населенного пункта от оккупантов, мы обязательно сообщим об этом обществу”, - сказал Евлаш.

Информацию о деоккупации Андреевки опровергли и в 3-ей отдельной штурмовой бригаде, отреагировав на пост Маляр.

“Заявление о взятии Андреевки ошибочно и преждевременно. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач”, - говорится в заявлении.

Маляр сразу написала в Telegram: “Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях”. Затем она исправила пост на “Андреевка. Ситуация очень сложная и изменчивая, держим кулаки за наших”.

“Уточняю по поводу информации об увольнении Андреевки. Я не излагаю такую информацию без координации и согласования с военными. Произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий. В Андреевке есть определенный успех и сейчас продолжаются тяжелые бои”, - добавила в еще одном посте Маляр.

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