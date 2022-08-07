Один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов Анатолий Чубайс, госпитализированный в Италии с диагнозом синдром Гийена-Барре, выписан из больницы, сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале в воскресенье, 7 июля.

О выписке Чубайса написала и итальянская газета La Repubblica. По данным издания, бывший глава "Роснано" был выписан еще утром 6 августа и направился во Франкфурт-на-Майне, где пройдет курс реабилитации. "Анатолия Чубайса выписали из клиники 6 августа, поздним утром. Он покинул Mater Olbia, передвигаясь без посторонней помощи", - сообщила газета.

По сведениям La Repubblica, у итальянских врачей нет сомнений в том, что они поставили верный диагноз - синдром Гийена-Барре. "Результатов токсикологических тестов еще нет, но организм российского менеджера ответил на лечение, поэтому врачи уверены, что это синдром Гийена-Барре - тяжелое неврологическое заболевание, которое блокировало его руки и ноги, а не отравление", - пишет издание.

Госпитализация Чубайса

Анатолий Чубайс был госпитализирован по прилете в Италию из Кипра. Первой об этом сообщила российская журналистка и политик Ксения Собчак. Она же опубликовала несколько фотографии Чубайса в больнице. Чубайс после госпитализации сообщил, что он находится в состоянии средней тяжести. В Кремле говорили, что желают Чубайсу скорейшего выздоровления, отмечая, в то же время, что российское руководство не в курсе подробностей о его госпитализации.

По сведениям La Repubblica, пока Чубайс находился в больнице, его допросил прокурор города Темпьо-Паузания, а эксперты спецподразделения итальянских карабинеров провели токсикологический анализ в поисках ядов.

До декабря 2020 года Анатолий Чубайс возглавлял госкорпорацию "Роснано", а затем занимал пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями. В марте нынешнего года Чубайс ушел в отставку и уехал из России. По неподтвержденным данным, он объяснил отъезд тем, что не согласен с российским вторжением в Украину. Агентство ТАСС сообщало, что Чубайса и его окружение проверяют на предмет коррупции, но официально эта информация подтверждена не была.