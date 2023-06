По мнению аналитиков, о начале контрнаступления ВСУ говорит военная активность украинцев на всем "театре военных действий". Вместе с тем представители ISW отмечают, что контратака вряд ли будет носить характер одной большой наступательной операции — скорее всего, она будет состоять из множества мероприятий разного масштаба и интенсивности в течение нескольких недель.

В ISW указывают, что на начальном этапе наступательные операции могут быть "самыми сложными и медленными", поскольку будут включать вторжение на подготовленные оборонительные позиции. Аналитический центр предполагает, что на этом этапе ВСУ также могут ждать самые большие потери.

The Ukrainian #counteroffensive has begun.

Activity throughout #Ukraine is consistent with a variety of indicators that Ukrainian counteroffensive operations are underway across the theater.

