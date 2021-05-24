Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) назвала актом воздушного пиратства ложное сообщение о минировании с целью приземления в Минске пассажирского самолета Ryanair и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. "Нет сомнений в том, что белорусские власти использовали ложную угрозу взрыва и истребитель МиГ, чтобы заставить приземлиться самолет, летевший из одной страны Евросоюза в другую, причем это было сделано с очевидной единственной целью - задержать уехавшего из страны критически настроенного журналиста, которого они очень хотели заставить замолчать", - заявила директор AI по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс в понедельник, 24 мая.

"Хотя это звучит как сценарий к голливудскому фильму, на самом деле это реальность, и реальность этого очевидного акта воздушного пиратства пугает. Евросоюз и остальной мир должны незамедлительно отреагировать и призвать к немедленному освобождению Романа Протасевича. Ему должно быть разрешено покинуть Беларусь и отправиться в страну по своему выбору", - подчеркнула Стразерс.

Задержание Романа Протасевича

Самолет лоукостера Ryanair 23 мая совершал регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины - Вильнюс. На борту лайнера находился оппозиционный блогер Роман Протасевич. Самолет совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу Александра Лукашенко.

В феврале стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича - основателя и тогдашнего главного редактора популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским. КГБ Беларуси внес Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Гостелевидение Беларуси подтвердило факт задержания Романа Протасевича.

Приземление в Минске самолета, выполнявшего международный рейс, резко осудили в Германии, Евросоюзе, США и НАТО. Инцидент станет одной из основных тем на саммите ЕС, открывающемся в Брюсселе 24 мая.