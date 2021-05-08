"В феврале Amnesty приняла внутреннее решение прекратить использование термина "узник совести" по отношению к Навальному из-за дискриминационных заявлений, сделанных им в 2007 и 2008 годах, которые звучали как пропаганда ненависти. Российские власти и их сторонники использовали это внутреннее решение, которое мы не собирались обнародовать, для дальнейшего нарушения прав Навального, - говорится в заявлении организации. - В результате Amnesty пересмотрела свой подход к присвоению статуса узника совести. В качестве первого шага организация решила не отзывать этот статус только на основании поступков человека в прошлом".

Прит этом в Amnesty подчеркнули, что подтверждая статус Навального как узника совести, не поддерживают его политическую программу, но настаивают на необходимости соблюдения его прав российскими властями.

Решение лишить Навального статуса узника совести в организации назвали неправильным. "Amnesty International приняла неправильное решение, которое поставило под сомнение наши намерения и мотивы в критический момент, и приносит извинения за негативное влияние, которое это оказало на Алексея Навального лично, а также на активистов в России и во всем мире, которые неустанно борются за его свободу", - говорится в заявлении.

Навальному статус узника совести, сообщил соратник политика Леонид Волков.

"Они [Amnesty] вчера сообщили мне, что выпустят пресс-релиз после того, как изучат, как российская кампания дезинформации могла повлиять на них. Они не только восстановят его статус, но и выяснят обстоятельства произошедшего", - сказал Волков, выступая перед комитетом по иностранным делам Палаты общин Канады.

Соратники Навального приветствовали решение правозащитной организации. "Признание своих ошибок - несомненно, повод для уважения, но хочется верить, что таких странных историй больше происходить не будет", - заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

За что Навального лишили статуса узника совести

Amnesty International объявила Навального узником совести в январе 2021 года, когда он был задержан в московском аэропорту по возвращении из Германии и заключен под стражу. Однако уже 23 февраля стало известно, что международная правозащитная организация решила больше не применять этот термин к политику.

Директор российского представительства организации Наталья Звягина объясняла, что такое решение было принято из-за заявлений Навального, которые "достигали порога пропаганды ненависти" и противоречили определению "узника совести", принятому Amnesty.

Согласно правилам Amnesty International, обязательный критерий получения статуса узника совести - "неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или возбуждению ненависти".

В то же время в Amnesty отмечали, что в последние годы Навальный подобных заявлений не делал, а лишение его статуса узника совести не отменяет того, что организация выступает за прекращение его преследования.

В Amnesty International не уточняли, какие заявления Навального стали причиной отзыва статуса, но СМИ предполагали, что это могут быть высказывания политика о мигрантах, сделанные им в период, когда он создавал движение "Народ" и участвовал в "русских маршах".

В частности, в СМИ вспоминали снятый в конце нулевых видеоролик, где в начале появляется надпись "Алексей Навальный. Дипломированный националист", а затем Навальный рассказывает о "борьбе с насекомыми" и рекомендует как средство борьбы с "крупными насекомыми" пистолет.

Пресс-секретарь российского отделения Amnesty International Александр Артемьев говорил Русской службе Би-би-си, что решение об отзыве статуса узника совести у Навального было принято центральным аппаратом организации в ответ на запросы от отделений Amnesty в разных странах. По словам Артемьева, в эти отделения пришла "волна похожих запросов" от частных лиц.

"Одномоментность и общий повторяющийся лейтмотив таких запросов позволяет нам предполагать, что мы имеем дело с целенаправленной кампанией по дискредитации Алексея Навального за рубежом", - отмечал Артемьев.

Решение Amnesty International раскритиковали соратники Навального. Глава сети штабов политика Леонид Волков заявлял, что организация "умерла", а руководитель проекта "РосПил" Александр Головач заявил, что отказывается от статуса узника совести, который был присвоен ему в 2018 году.