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В результате авиаудара российских войск по украинскому Чернигову погибло 47 мирных жителей. Случившееся может считаться военным преступлением, заявили в неправительственной организации Amnesty International после расследования нападения.
Amnesty International: в авиаударе по Чернигову использовались "тупые бомбы"
© Zuma Press / Scanpix

Примерно в 12.15 по украинскому времени в четверг, 3 марта, в небольшую площадь, образованную улицами Вячеслава Черновола и Круговой в Чернигове, попало несколько бомб, в результате чего погибли мирные жители и серьезно повреждены близлежащие здания.

Основываясь на новых интервью, а также проверке и анализе видеодоказательств, группа кризисного реагирования Amnesty International пришла к выводу, что нападение, скорее всего, было ударом российской авиации, в ходе которого было использовано не менее восьми неуправляемых авиабомб, известных как "тупые бомбы".

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"Авиаудар по улицам Чернигова потрясает сознание. Это была безжалостная, неизбирательная атака на людей, которые занимались своими повседневными делами дома, на улицах и в магазинах", — заявила директор по кризисному реагированию Amnesty International Джоанн Маринер.

"Это шокирующее нападение — одно из самых смертоносных, которые когда-либо пережил народ Украины. Прокурор Международного уголовного суда должен расследовать этот авиаудар как военное преступление. Виновные в таких преступлениях должны быть привлечены к ответственности, а жертвы и их семьи должны получить полные репарации".

В Черниговской областной администрации сообщили, что в результате авиаудара погибли 47 человек (38 мужчин и 9 женщин). На проверенных кадрах видно, как восемь боеприпасов сбрасываются вплотную друг за другом и падают в линию, как это обычно бывает при бомбардировке.

Amnesty International не смогла определить легитимную военную цель на месте удара или поблизости от него. На спутниковых снимках от 28 февраля видна очередь людей у здания, впоследствии пострадавшего от удара. Основываясь на этих снимках и показаниях свидетелей, Amnesty International считает, что большинство жертв стояли в очереди за едой, когда ракеты попали в цель.

33-летняя мать троих детей Юлия Матвиенко находилась дома с детьми на улице Ивана Богуна, когда произошел авиаудар. Она получила травму головы, а дети чудом избежали травм.

"Все начало внезапно рушиться и падать. Дети закричали. На несколько секунд как будто наступила тишина и время остановилось. Потом я вытащил своих детей из-под завалов. По мне текла кровь, и я вытащила своих детей. Все было разрушено, а дверь выбита. Не осталось ни одного окна, а некоторые балконы были полностью сорваны. На детях ни царапины. Это чудо…", — рассказала Amnesty International Юлия.

На кадрах удара с видеорегистратора видны падающие боеприпасы и слышен звук, вероятно, низко пролетающего самолета, что соответствует тактике нанесения удара такого типа. Сбрасывание неуправляемых бомб в населенные пункты нарушает запрет на проведение неизбирательных атак. Такие бомбы обладают широким радиусом действия и гораздо менее точны, чем высокоточные боеприпасы.


Подтверждение Кризисной лаборатории


Кризисная лаборатория Amnesty International проверила кадры последствий авиаудара в Чернигове, на которых видны повреждения зданий и тела на улице. На кадрах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины также видны повреждения и спасательные работы.

На других проверенных видеозаписях последствий видны обширные разрушения и по крайней мере одна характерная воронка от бомбы, размер которой соответствует массе около 500 кг снарядов.

Другой подтвержденный контент из другого места авиаудара в Украине показывает, что силы гражданской обороны удаляют неуправляемую неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500 М62. Кроме того, на официальном видео, опубликованном российскими военными 6 марта, показан боевой пуск самолета Су-34 "Защита" с восемью бомбами ФАБ-500, что является показателем типичной боевой нагрузки в текущих российских операциях.

"Все государства должны сотрудничать с МУС и новой Комиссией по расследованию, созданной Советом ООН по правам человека, чтобы обеспечить привлечение к ответственности за серьезные нарушения и преступления, такие как это нападение. Жертвы этого конфликта должны получить правосудие", — заявила Джоанн Маринер.

Amnesty International ранее призывала к соблюдению всеми сторонами международного гуманитарного права и норм в области прав человека, поскольку конфликт в Украине продолжается.

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