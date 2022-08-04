Amnesty International: Украина размещает военные базы в больницах и школах — это нарушает законы войны

В докладе, выпущенном Amnesty International, говорится, что тактика создания баз в жилых районах нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности мирных граждан, поскольку превращает гражданские объекты в легитимные военные цели. Российские удары по населенным пунктам неоднократно приводили к гибели и ранениям мирных жителей, напоминает организация.
"Мы зафиксировали картину, когда украинские войска подвергают риску гражданское население и нарушают законы войны, когда действуют в населенных пунктах. Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права", — сказала Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.
Свое расследование сотрудники Amnesty International вели с апреля по июль в Харьковской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях. Они изучали места, по которым Россия вела обстрелы, а также опрашивали очевидцев и родственников погибших. Исследователи выяснили, что украинские силы наносили удары из жилых районов, а также находились в гражданских объектах в 19 городах и селах этих областей.
Многие районы были в нескольких километрах от линии фронта, при этом у украинских военных, считают в правозащитной организации, была возможность выбора: поблизости находились военные базы и леса, расположенные вдали от жилых домов. Amnesty International указывает, что правозащитники не слышали, чтобы военные просили мирных граждан или помогали им покинуть близлежащие здания.
Amnesty International приводит следующие примеры нарушений:
- В пяти населенных пунктах украинские военные базы размещались в больницах, причем в одном случае войска вели огонь, находясь рядом с больницей.
- В Донбассе и Николаевской области украинские военные организовывали базы в школах, расположенных вблизи жилых домов. В 22 из 29 школ, которые посетили правозащитники, они обнаружили солдат или свидетельства военной деятельности. В трех городах, по данным правозащитников, после обстрела школ российскими войсками украинские силы перешли в другие ближайшие школы.
- В городе к востоку от Одессы украинские военные, по заявлению организации, размещали бронетехнику в жилых кварталах, а также использовали две школы в густонаселенных районах. Из-за российских ударов вблизи школ с апреля по конец июня погибли и получили ранения несколько мирных жителей.
- В Бахмуте Донецкой области, сказано в докладе, военная база украинцев располагалась в университете, который подвергся российскому удару.
Amnesty International отмечает, что гуманитарное право не запрещает сторонам конфликта располагаться в учебных заведениях, в которых не идут занятия, но военные — при отсутствии веских причин — не должны использовать такие здания, расположенные возле жилых домов.
В организации подчеркнули, что практика украинских военных, которые размещают военные объекты в населенных пунктах, "никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России". "Неизбирательные нападения, в результате которых гибнут или получают ранения гражданские лица или повреждаются гражданские объекты, являются военными преступлениями", — говорится в докладе.
В Amnesty International также отметили, что в некоторых случаях, например в Харькове, Россия наносила удары по жилым районам, в которых не было украинских военных. Правозащитники отметили, что все стороны конфликта должны различать военные цели и гражданские объекты и минимизировать ущерб мирным жителям.
Amnesty International призвала власти Украины разместить свои силы вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные. Организация сообщила, что в конце июля обращалась за комментарием в Минобороны Украины, но не получила ответа.
Ранее Amnesty International собрала свидетельства преступлений российских военных во время оккупации Киевской области.
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