Сотрудники организации в течение 14 дней в апреле и мае изучили обстоятельства 41 российского удара по Харькову, в результате которых погибли 62 и были ранены 196 человек. По данным руководителя медицинского отдела Харьковской военно-гражданской администрации, за время войны погибло 606 жителей Харькова, 1248 были ранены.

AI опросила 160 харьковчан, среди которых пострадавшие от обстрелов, их свидетели, родные жертв, а также врачи, лечащие раненых; собирала и анализировала улики на месте бомбардировок, изучала различные цифровые носители информации. В результате AI задокументировала по меньшей мере 28 случаев неизбирательных ударов по городу со стороны России.

Доказательства применения кассетных бомб Россией

Бомбардировки Харькова российским войсками начались в первый день войны, 24 февраля. В ходе исследования Amnesty International выяснила, что армия РФ, обстреливая жилые районы, многократно использовала кассетные боеприпасы типа 9N210/9N235, а также противопехотные осколочные мины. "В Харькове люди гибли на улицах и в своих домах, на детских игровых площадках, на кладбищах, стоя в очередях за гуманитарной помощью, по пути в магазин", - говорит Жанин Ульманнзик (Janine Uhlmannsiek), эксперт AI по Европе и Центральной Азии. По ее словам, ответственные за эти атаки должны быть привлечены к суду, а пострадавшие и родственники жертв - получить компенсации.

В частности, 15 апреля девять человек погибли, а еще 35, в том числе множество детей, были ранены во время обстрела кассетными бомбами улицы Мира в Индустриальном районе Харькова. Врачи показали сотрудниками AI извлеченные из тел раненых металлические частицы, которые однозначно свидетельствуют об использовании кассетных боеприпасов типа 9N210/9N235, сказано в докладе. На детской площадке на месте обстрела правозащитники также обнаружили осколки боеприпасов этого типа.

Одной из пострадавших в ходе того обстрела была 41-летняя Оксана Литвиненко, находившаяся в тот момент на детской площадке вместе с 4-летней дочкой и мужем. Осколки бомбы попали ей в спину, грудь и живот, сильно повредили легкое и позвоночник. Оксана провела месяц в реанимации. По словам лечащего врача, неизвестно, сможет ли она когда-либо говорить и ходить. 30-летняя Вероника Шевченко с дочерью находилась на детской площадке возле своего дома в харьковском районе Салтовка, когда 12 марта он был обстрелян из установки "Град". Вероника лишилась ноги.

AI называет удары России по Харькову военным преступлением

Неуправляемые ракеты установок "Град" и "Ураган", которые Россия широко использует в войне против Украины, неспособны точно поражать цель. Артиллерийские снаряды часто отклоняются от цели более чем на 100 метров. В жилых районах, где дома стоят на расстоянии всего нескольких метров друг от друга, использование таких ракет и обычной артиллерии неизбежно приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения и массовым разрушениям гражданской инфраструктуры, подчеркивает Amnesty International.

Что касается кассетных бомб и противопехотных мин, Россия не присоединилась к международным соглашениям, запрещающим их применение. Несмотря на это, международное гуманитарное право запрещает как беспорядочные атаки, так и использование оружия, которое массово поражает наряду с военными гражданское население. Беспорядочные обстрелы, в ходе которых гибнут мирные люди и уничтожается гражданская инфраструктура, считаются военным преступлением, указывает AI.