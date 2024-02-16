Amnesty International призвала ООН расследовать смерть Навального

Она напомнила, что Навальный "требовал политической свободы для себя и своих сторонников", "боролся с коррупцией и бросал вызов Владимиру Путину". "Его смерть - это страшный и показательный пример того, что такое существование в условиях репрессивного и удушающего правления. Он заплатил высшую цену за то, что стал критическим голосом и отстаивал свободу выражения мнений. Amnesty International поддерживает всех, кто борется за права человека в России и за ее пределами", - подчеркнула Калламар.