Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала Польшу предоставить беженцам, ищущим защиты, доступ в страну. Расследование AI, результаты которого были обнародованы в четверг, 30 сентября, выявило ранее неизвестные подробности ситуации с афганскими просителями убежища, которые застряли на границе Беларуси с Польшей.

По крайней мере с 18 августа группа из 32 мигрантов, среди которых есть женщины и 15-летняя девочка, пытается выжить в тяжелейших условиях на белорусско-польской границе, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде и медикаментам, сообщила AI. По словам директора представительства Amnesty International при европейских институтах в Брюсселе Ив Гедди, у организации есть убедительные доказательства того, что афганские беженцы стали жертвами "незаконного принудительного возвращения" в Беларусь.

На основе анализа спутниковых снимков, а также других фотографий и видео AI удалось установить, что в конце августа группа мигрантов буквально за одну ночь была выдворена с польской территории на белорусскую. Тем самым Польша серьезно нарушила права просителей убежища, заявили правозащитники.

Они потребовали, чтобы польское правительство предоставило мигрантам временное жилье, продовольствие и воду, а также обеспечило доступ к адвокатам и необходимую медицинскую помощь. Такие же требования к Польше 25 августа выдвинул Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Доступ журналистам запрещен

Фотографий с афганцами на границе и репортажей о них почти не найти в польских СМИ. Отчасти это объясняется тем, что у журналистов нет доступа к застрявшим на границе людям. На отсутствие возможности нормально общаться с беженцами жалуются также представители НКО и врачи. После того как Варшава 2 сентября ввела на границе с Беларусью чрезвычайное положение, сделать это стало еще сложнее.

На территории действия режима временно запрещены массовые мероприятия, находящиеся в общественных местах лица обязаны носить с собой удостоверение личности, а не проживающие в этих населенных пунктах люди не могут въехать в них. Польские власти намерены в ближайшее время продлить действие режима еще на 60 дней.

Гибридная война против ЕС

В конце мая правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся попасть через Беларусь на территорию Европейского Союза. Литва после всплеска попыток пересечь ее границу объявила режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позднее аналогичный режим на границе с Беларусью ввела соседствующая с Литвой Латвия.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры против белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.