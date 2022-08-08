"Amnesty International глубоко сожалеет о гневе и ярости, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике украинских военных", — говорится в электронном письме, на которое ссылается агентство Reuters.

При этом правозащитники не намерены отказываться от выводов, изложенных в отчете. "Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем свои выводы, мы сожалеем о причиненной боли", — указывается в заявлении.

AI сообщила, что в 19 населенных пунктах, которые посетили правозащитники, украинские войска находились рядом с мирными жителями, подвергая их риску российских обстрелов. "Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, и что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны", — говорится в письме. "Мы должны сказать предельно ясно: ничто из того, что мы задокументировали в действиях украинских сил, никоим образом не оправдывает российские нарушения".

Резонансный доклад Amnesty International

4 августа AI опубликовало доклад под названием "Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей". В нем правозащитники заявили, что подразделения ВСУ неоднократно размещали свою технику и вели огонь с позиций в жилых кварталах, на территории школ и больниц, подвергая опасности гражданское население.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя отчет правозащитиников, заявил, что Amnesty International "пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву". "Нет и не может быть даже гипотетически ни одного условия, по которому какой-либо российский удар по Украине становится оправданным Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время, игнорируется, то с этим нельзя мириться", — указал Зеленский.

Директор украинского офиса AI уволилась в знак несогласия

Директор украинского офиса правозащитной организации Amnesty International (AI) Оксана Покальчук объявила о своем увольнении на следующий день после публикации отчета AI. По ее словам, в украинском офисе до последнего момента надеялись, что им удастся донести до Amnesty свое мнение, что организация учтет и позицию Министерства обороны Украины. Выпущенный же в итоге доклад, по ее словам, "звучал как поддержка российских нарративов" и "стал инструментом российской пропаганды".

"Мне больно это признавать, но руководство Amnesty International и я разошлись ценностно", — написала Покальчук в в обращении, опубликованном в Facebook. "Если вы не живете в стране, в которую вторглись захватчики и разрывают ее на части, вы, наверное, не понимаете, каково это — осуждать армию защитников", — отметила она.