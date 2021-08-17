Американский военный самолет вывез из Кабула 640 жителей Афганистана одним рейсом

C-17 Globemaster III предназначен для перевозки грузов и войск. Его грузоподъемность составляет 77,5 тонны, на борту могут разместиться до 134 человек.

16 августа в интернете опубликовали аудиозапись разговора предположительно между диспетчером и пилотом C-17, который сказал, что взял на борт около 800 пассажиров. Позже в Пентагоне уточнили, что их было около 640.

По словам источника Defense One в ведомстве, изначально C-17 не планировал эвакуировать столько людей, но местные жители забрались на полуоткрытую рампу самолета. Их решили не высаживать. Рейс приземлился на авиабазе Эль-Удайд в Катаре.

В 2013 году подобный самолет вывез из зоны действия тайфуна на Филиппинах 670 человек.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и взяли под контроль всю территорию страны. В аэропорту столицы Афганистана образовалась давка из-за количества желающих покинуть страну. В результате американские военные, контролирующие аэропорт, открыли стрельбу в воздух. По информации Reuters, погибли как минимум пять человек. Местные СМИ также публиковали видео, как люди цепляются за улетающие из Афганистана самолеты, на которых эвакуировали американских дипломатов.