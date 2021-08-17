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Американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III после захвата талибами Кабула 15 августа вывез из столицы Афганистана 640 местных жителей одним рейсом. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на министерство обороны США.
Американский военный самолет вывез из Кабула 640 жителей Афганистана одним рейсом
© Reuters / Scanpix

C-17 Globemaster III предназначен для перевозки грузов и войск. Его грузоподъемность составляет 77,5 тонны, на борту могут разместиться до 134 человек.

16 августа в интернете опубликовали аудиозапись разговора предположительно между диспетчером и пилотом C-17, который сказал, что взял на борт около 800 пассажиров. Позже в Пентагоне уточнили, что их было около 640.

По словам источника Defense One в ведомстве, изначально C-17 не планировал эвакуировать столько людей, но местные жители забрались на полуоткрытую рампу самолета. Их решили не высаживать. Рейс приземлился на авиабазе Эль-Удайд в Катаре.

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В 2013 году подобный самолет вывез из зоны действия тайфуна на Филиппинах 670 человек.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и взяли под контроль всю территорию страны. В аэропорту столицы Афганистана образовалась давка из-за количества желающих покинуть страну. В результате американские военные, контролирующие аэропорт, открыли стрельбу в воздух. По информации Reuters, погибли как минимум пять человек. Местные СМИ также публиковали видео, как люди цепляются за улетающие из Афганистана самолеты, на которых эвакуировали американских дипломатов.

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