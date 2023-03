Пролёт состоялся в субботу вечером в районе Финского залива, следует из данных сервиса Flightradar24. Самолёт вылетел с аэродрома в Польше, пролетел над Балтийским морем, повернув в сторону Санкт-Петербурга в районе эстонского острова Сааремаа. В районе российского острова Гогланд он сменил курс, после чего пролетел над странами Балтии.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в твиттере, что бомбардировщик сопровождали польские истребители. В случае успешного обнаружения бомбардировщики НАТО обычно сопровождаются российскими истребителями. В этот раз такого не произошло.

В пресс-службе Западного военного округа "Московскому комсомольцу" заявили, что дежурные силы ПВО были бы подняты, если бы B-52 подлетел "на критическое расстояние к границам".

After taking off from Southern Spain last night B-52 “NOBLE61” has really done the Whole Tour of Europe, so far she has flown over almost every single NATO Country in North/Central Europe with her now heading towards the Suwałki Gap and the Russian/Belarusian Border. https://t.co/UmyE022QQT pic.twitter.com/HI9WLurY3D