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Способный нести ядерное оружие американский стратегический бомбардировщик B-52 пролетел у северо-западной границы России приблизительно в 210 километрах от Санкт-Петербурга. Его сопровождали польские истребители. Российской армии, по всей видимости, не удалось его перехватить.
AP / Scanpix ir soc. tinklų nuotr.
AP / Scanpix ir soc. tinklų nuotr.

Пролёт состоялся в субботу вечером в районе Финского залива, следует из данных сервиса Flightradar24. Самолёт вылетел с аэродрома в Польше, пролетел над Балтийским морем, повернув в сторону Санкт-Петербурга в районе эстонского острова Сааремаа. В районе российского острова Гогланд он сменил курс, после чего пролетел над странами Балтии.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в твиттере, что бомбардировщик сопровождали польские истребители. В случае успешного обнаружения бомбардировщики НАТО обычно сопровождаются российскими истребителями. В этот раз такого не произошло.

В пресс-службе Западного военного округа "Московскому комсомольцу" заявили, что дежурные силы ПВО были бы подняты, если бы B-52 подлетел "на критическое расстояние к границам".


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Радио Свобода

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