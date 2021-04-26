aA
В ходе третьего полета аппарат Ingenuity достиг скорости в 2 метра в секунду и удалился от марсохода Perseverance на 50 метров, сообщили в NASA.
Marso skraidyklė
Marso skraidyklė
© Shutterstock

Управляемый с Земли летательный аппарат Ingenuity ("Изобретательность") в воскресенье, 25 апреля, совершил третий успешный полет над поверхностью Марса, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Аппарат поднялся на 5 метров над поверхностью и удалился от марсохода Perseverance ("Настойчивость") на 50 метров.

Статьи по теме:
Зонд NASA совершил успешную посадку на Марсе  (46)

Расстояние стало максимальным за время пребывания аппарата на этой планете, как и достигнутая им скорость в 2 метра в секунду. Во время третьего полета Ingenuity на некоторое время исчез из поля зрения марсохода, с которого велась съемка.

Первый полет Ingenuity состоялся 19 апреля, второй — 22 апреля. Мини-вертолет массой 1,8 кг оснащен пропеллерами, способными вращаться со скоростью 2400 оборотов в минуту, а также двумя камерами — цветной и черно-белой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Мэр Вильнюса призывает начать вакцинацию более молодого населения  обратился к жителям и по-русски (69)

26 апреля в Вильнюсе в выставочном центре Litexpo...

"Попутчики": что видит в глазах пассажиров кондуктор Виктория? Вильнюс - Клайпеда (6)

Вильнюсский железнодорожный вокзал. 6.30 утра. Холодно....

Политолог: к сожалению, некоторые страны превратили вакцину в оружие

"Если вам колют вакцину Pfizer или Moderna, то вам предлагают...

Министр экономики о "паспорте возможностей": предлагают два варианта тестирования, один из них – в аптеках (32)

Министерство экономики и инноваций и Министерство...

Цены на аренду жилья в Литве за 10 лет выросли вдвое: тенденции на рынке меняются (14)

В Литве цены на аренду жилья росли быстрее, чем цены на...