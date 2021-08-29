С восточного побережья США успешно стартовал к Международной космической станции (МКС) грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX. Запуск был произведен на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида в ночь на воскресенье, 29 августа, с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Через 12 минут после старта корабль отделился от второй ступени носителя и начал самостоятельный полет. Затем Cargo Dragon вышел на орбиту Земли и взял курс на МКС, заявило NASA. По плану стыковка со станцией произойдет 30 августа.

В свою очередь компания-разработчик SpaceX сообщила об успешной вертикальной посадке многоразовой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане через 7 минут 38 секунд после старта. Многоразовая ступень использовалась уже в четвертый раз.

Falcon 9’s first stage booster has landed on A Shortfall of Gravitas – first landing on this droneship! pic.twitter.com/vaiqb30q0P — SpaceX (@SpaceX) August 29, 2021

Космический "грузовик" доставит на МКС продовольствие и оборудование

Это уже 23-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС, он осуществляется в рамках контракта NASA и компании Илона Маска SpaceX. Старт планировался на 28 августа, но был отложен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. 22-я миссия корабля Dragon продолжалась с 3 июня по 10 июля.

Космический "грузовик" доставит на станцию 3,3 тонны продовольствия, а также оборудование и материалы для научных экспериментов.

Модифицированный вариант корабля, в третий раз осуществляющий полет к МКС, вмещает на 20 процентов больше груза и способен стыковаться со станцией в автономном режиме. Во время полета Cargo Dragon снабжается энергией с помощью солнечных батарей. Он также является единственным поставляющим грузы на МКС кораблем, способным возвращать их на землю.

"Грузовик" будет находиться на космической станции около месяца, а затем вернется на Землю и доставит результаты экспериментов. В настоящее время на МКС находятся космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавты NASA Марк Ванде Хай, прибывшие 9 апреля на российском корабле "Союз МС-18", а также американцы Меган Макартур и Шейн Кимбро, француз Тома Песке и японец Акихико Хосидэ, доставленные на станцию 24 апреля кораблем Crew Dragon-2.