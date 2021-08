С восточного побережья США успешно стартовал к Международной космической станции (МКС) грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX. Запуск был произведен на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида в ночь на воскресенье, 29 августа, с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

🚀 We have liftoff of the @Spacex Dragon spacecraft!

At 3:14am ET (07:14 UT), over 4,800 lbs (2,200 kgs) of @ISS_Research, food, and supplies launched from @NASA_Kennedy on its way to the @Space_Station: pic.twitter.com/m988W7j28o