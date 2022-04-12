Американский генерал в интервью Delfi: следующие три недели имеют критическое значение. Российской армии нужно переломить хребет

По словам Ходжеса то, что сейчас происходит в Украине — последний звонок для соседей России и западных стран. Если у России есть основания думать, что запад ее боится, то русские не ограничатся одной лишь Украиной и аппетиты России только вырастут, предупреждает бывший главнокомандующий американских и натовских вооруженных сил.

Когда российские войска начали вторжение в Украину 24 февраля, западные аналитики говорили, что Киев будет захвачен за пару дней. Удивила ли вас стойкость украинских защитников?

Нет, я знал с самого начала, что украинские войска покажут себя с лучшей стороны, потому что я в курсе того, как развивалась их армия на протяжении последних семи лет. Я был уверен в их боевом духе и профессионализме. Надо признать, что меня удивило мужество жителей Украины и всего общества в целом. До войны мы не могли быть в этом уверены и это впечатлило меня больше всего.

На протяжении последнего месяца я много общался с офицерами украинской армии и украинскими политиками. Многие из них высказали мнение, что западные политики трусливые и оставили украинцев один на один с Россией. Как вам кажется, западные лидеры сделали для Украины все что в их силах?

Ситуация далека от того, чтобы сказать, что западные страны сделали для Украины все возможное. Самым главным в настоящий момент является то, что президент США и лидеры западных стран взяли себя в руки и начали говорить о том, что мы должны победить в Украине, и это борьба не только украинцев, это и наша с вами борьба, которая ведется за демократию и свободу против тирании. Мы не можем ее проиграть. Мы должны передать украинцам все, в чем они сейчас нуждаются, в первую очередь, данные разведки, тяжелое вооружение с большим радиусом действия и боеприпасы, чтобы Украина могла в течение трех следующих недель смогла переломить хребет российской армии. Сейчас важно не дать российской армии подняться на ноги.

В начале марта произошел постыдный инцидент, когда европейские лидеры пообещали передать Украине истребители, но когда Польша была уже готова передать самолеты, лидеры Америки и Европы струсили и отказались от этих планов. Должны ли союзники НАТО передать Украине танки, истребители и артиллерийские установки?

Обязательно должны, Украина очень нуждается в них! Мы точно знаем, что необходимо украинцам и нам больше не нужны списки пожеланий. Вместо этого мы должны начать действовать и отправить все необходимое в Украину. Но этого не происходит, все сидят и ждут. Мне думается, что у наших лидеров нет понимания серьезности этой ситуации. До сих пор никто не осмелился говорить о том, что мы должны победить Россию, это меня очень тревожит, и неизвестно, что будет, если мы проспим следующие три недели, которые являются критическими в Украине. Сейчас нужно начинать решительные действия.

Что останавливает западных политиков? Страх перед Россией?

К сожалению, да. В настоящий момент мы разрешаем русским и Путину диктовать нам условия. С другой стороны, страхи политиков перед Россией преувеличены. Да, опасность открытого конфликта действительно существует, но в то же время вероятность эскалации на западе сильно завышена. Из-за этого НАТО, у которого есть тридцать стран-участников, парализовано и позволяет русским устанавливать правила. Поэтому русские чувствую себя безнаказанными и совершают зверские преступления, которые мы видели в Буче и других местах. Они будут продолжать убивать невинных людей пока мы бездействуем. Сейчас начинается решающая фаза украинской войны, и я еще раз повторю: мы должны победить Россию в Украине.

У вас более сорока лет военного опыта, скажите, пожалуйста, способен ли Путин нанести ядерный удар по Украине или Польше, как предостерегают некоторые эксперты?

Несомненно, мы имеем дело с человеком, который являет собой абсолютное зло, и чьи действия очень жестокие. Путина не волнуют жизни других людей, зато он очень хочет жить сам. Кроме того, он очень беспокоится о том, какое наследие он оставит после себя в России. Если Путин решился бы на применение ядерного оружия, это не дало бы ему никакого преимущества на поле боя. Я не верю, что его ближний круг позволил бы ему это сделать. Поэтому я убежден, что ядерная угроза, которую видят со стороны России, сильно преувеличена.

Путин за один месяц уничтожил все надежды своих граждан на позитивные экономические перспективы. Значит ли это, что у российского президента остался лишь один выбор — воевать со своими соседями?

Он не нуждался бы в войне, чтобы удержаться у власти, потому что он привык терроризировать граждан собственной страны для упрочения своей власти. Еще меньше помогла бы ему в этом вопросе ядерная война, которая сразу привела бы к потере власти.

Что было бы, если бы Путин начал конвенциональную войну?

Почему Путин должен это делать? Российские военные должны хорошо понимать, что они не могут защитить даже свои позиции в Украине. НАТО дал русским себя припугнуть, но на самом деле у путинской России ничего и нет, кроме ядерного оружия. В данной ситуации мы должны переоценить свои возможности. У нас есть большой союз из тридцати участников, и наш военный потенциал во много раз превосходит российский.

Ваш коллега Уэсли Кларк на прошлой неделе дал интервью CNN, в котором предостерег, что если Путин не будет остановлен в Украине, то страны Балтии станут следующей целью России.

Уэсли Кларк абсолютно прав. Так и случится, если запад побоится применить силу и Кремль это поймет, конечно, Россия продолжит атаковать своих соседей. Но я уверен, что до этого не дойдет, потому что рано или поздно западные лидеры наконец проснуться. Я надеюсь, что они делают это как можно быстрее, потому что из-за этого в Украине сейчас погибают тысячи людей.

Сколько продлится эта война?

Это зависит от того, что произойдет в ближайшие две недели. Если мы будем отважные и сумеем сломать хребет российской армии, война закончится за пару месяцев. Если мы побоимся и ничего не предпримем, война может затянуться на пару лет. И главное: мы должны начинать говорить, как победить в этой войне.