Американские военные уничтожили противокорабельные ракеты хуситов

"Силы США обнаружили ракеты в контролируемых хуситами районах Йемена и определили, что они представляют непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регион", – говорится в заявлении командования.

В документе подчеркивается, что "американские силы нанесли удар и уничтожили ракеты в порядке самообороны".

Центральное командование ВС США отмечает, что действовало, чтобы "защитить свободу судоходства, и чтобы международные воды были более безопасными для кораблей ВМС США и торговых судов".

18 января США повторно признали йеменских хуситов глобальной террористической организацией после нескольких недель атак на международное судоходство в Красном море и Аденском заливе.

Ранее хуситы уже признавались террористической организацией, но около трех лет назад были исключены из "черного списка" по гуманитарным соображениям.