Американские военные уничтожили противокорабельные ракеты хуситов

 
"Голос Америки"
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Американские войска нанесли удары по двум противокорабельным ракетам йеменских хуситов, которые были направлены в южную часть Красного моря и были готовы к запуску, сообщило в ночь на среду Центральное командование вооруженных сил США (US CENTCOM).

"Силы США обнаружили ракеты в контролируемых хуситами районах Йемена и определили, что они представляют непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регион", – говорится в заявлении командования.

В документе подчеркивается, что "американские силы нанесли удар и уничтожили ракеты в порядке самообороны".

Центральное командование ВС США отмечает, что действовало, чтобы "защитить свободу судоходства, и чтобы международные воды были более безопасными для кораблей ВМС США и торговых судов".

18 января США повторно признали йеменских хуситов глобальной террористической организацией после нескольких недель атак на международное судоходство в Красном море и Аденском заливе.

Ранее хуситы уже признавались террористической организацией, но около трех лет назад были исключены из "черного списка" по гуманитарным соображениям.

С середины ноября 2023 года из контролируемых хуситами районов Йемена было совершено около 30 атак на морские суда, от которых пострадали граждане, грузы и суда из более чем 50 стран.

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"Голос Америки"
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