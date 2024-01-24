Американские военные уничтожили противокорабельные ракеты хуситов

"Силы США обнаружили ракеты в контролируемых хуситами районах Йемена и определили, что они представляют непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регион", – говорится в заявлении командования.
В документе подчеркивается, что "американские силы нанесли удар и уничтожили ракеты в порядке самообороны".
Центральное командование ВС США отмечает, что действовало, чтобы "защитить свободу судоходства, и чтобы международные воды были более безопасными для кораблей ВМС США и торговых судов".
18 января США повторно признали йеменских хуситов глобальной террористической организацией после нескольких недель атак на международное судоходство в Красном море и Аденском заливе.
Ранее хуситы уже признавались террористической организацией, но около трех лет назад были исключены из "черного списка" по гуманитарным соображениям.
С середины ноября 2023 года из контролируемых хуситами районов Йемена было совершено около 30 атак на морские суда, от которых пострадали граждане, грузы и суда из более чем 50 стран.