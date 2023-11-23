Американские власти не увидели признаков терроризма в аварии на границе США и Канады

 
"Голос Америки"
ФОТО: Vaidas Mikaitis
Американские власти заявили, что нет никаких признаков терроризма в связи с автомобильной аварией на пункте пропуска Ниагара-Фолс (штат Нью-Йорк) на границе с Канадой, в результате которой погибли два человека и были закрыты несколько других КПП.

Что именно привело к тому, что автомобиль на большой скорости приблизился к КПП на большой скорости, после чего взлетел в воздух, врезался в землю и вспыхнул, пока неясно.

"В результате осмотра места происшествия взрывчатых веществ не обнаружено, связь с терроризмом не выявлена", – говорится в заявлении отделения ФБР в Буффало.

Разрушившийся автомобиль двигался со стороны США к КПП на дороге к Радужному мосту, соединяющему США и Канаду.

Авария произошла в канун Дня благодарения – один из самых загруженных дней в году на американских дорогах.

Таможенно-пограничная служба США закрыла Радужный мост, но позднее сообщила о возобновлении работы трех других переходов – Моста Мира, Водоворотного моста и Моста Льюистона – после временной приостановки движения «по соображениям осторожности».

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"Голос Америки"
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