Американские сенаторы хотят наложить санкции на все госпредприятия России

Американские сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Час Грэсли представили законопроект, предусматривающий введение широких санкций против всех российских госпредприятий. Законопроект "Героям слава" призван лишить такие российские госпредприятия, как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT доступа к критически важному американскому капиталу, поскольку они "финансируют войну Путина", говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Рубио в среду, 2 марта.

"Путин активно подпитывает российскую машину войны с помощью средств, полученных госпредприятиями. Ни одно российские госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу, пока кровожадный диктатор ведет вторжение в Украину", - пояснил Марко Рубио.

Сенаторы указывают, что покуда Путин продолжает "без разбора бомбить Украину и убивать безвинных мирных жителей", США должны предпринять любые возможные шаги, чтобы полностью отрезать Россию от американского капитала. "Российские государственные нефтяные и газовые компании финансируют путинскую машину войны. Наш законопроект гарантирует, что американские компании не будут иметь к этому никакого отношения", - заявил соавтор законопроекта Чак Грэсли.