Американские истребители F-16 перехватили над Вашингтоном небольшой самолет, который позже разбился

Из-за присутствия правительственных объектов над Вашингтоном действуют самые жесткие ограничения воздушного пространства в США. Поэтому когда самолет Cessna Citation приблизился к столице и не ответил на вызовы властей, в воздух были подняты истребители.

Вскоре после этого легкий самолет потерпел крушение в сельской местности возле Национального леса Джорджа Вашингтона в штате Вирджиния. Сообщается, что на его борту находились четыре человека.

Полиция и спасатели добрались до места крушения через несколько часов. По их словам, выживших обнаружено не было.

По какой причине пилот не выходил на связь и что именно стало причиной падения легкого самолета Cessna, пока неизвестно.

Как сообщили американские военные чиновники на условиях анонимности, самолет не был сбит, и истребители не стали причиной крушения.

Представители авиации США заявили, что самолет вылетел из Элизабеттауна, штат Теннесси, в воскресенье в 13:14 по местному времени и направился на остров Лонг-Айленд на юге штата Нью-Йорк.

Но данные об отслеживании рейса показывают, что достигнув Лонг-Айленда, пилот развернулся и полетел на юг в сторону Вашингтона. Сведения о полете перестали поступать около 15:30 возле района Монтебелло в штате Вирджиния.

Сообщается, что частный самолет был зарегистрирован на компанию Encore Motors of Melbourne Inc., расположенную во Флориде. Владелец компании 75-летний Джон Рампел рассказал газете New York Times (публикация доступна по подписке), что помимо пилота, на борту находились его дочь, двухлетняя внучка и ее няня.

По словам Рампела, они возвращались в Нью-Йорк из его дома в штате Северная Каролина. "[Самолет] шел вниз со скоростью 20 тыс. футов (около 6 км) в минуту, никто не мог выжить после крушения на такой скорости", - сказал Рампел, который также является пилотом.

Об инциденте был проинформирован президент Джо Байден, сообщили американские чиновники. Байден играл в гольф на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, когда оттуда вылетели истребители.