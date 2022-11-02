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Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возможным обсуждением использования ядерного оружия в войне с Украиной высокопоставленными российскими военными. Военное руководство в Москве недавно вело дискуссии на эту тему. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Vaizdo įraše, kurį paskelbė Rusijos gynybos ministerija, matyti, kaip teigiama, Rusijos tarpžemyninė balistinė raketa, paleista per šalies strateginių branduolinių pajėgų pratybas
Vaizdo įraše, kurį paskelbė Rusijos gynybos ministerija, matyti, kaip teigiama, Rusijos tarpžemyninė balistinė raketa, paleista per šalies strateginių branduolinių pajėgų pratybas
© Reuters / Scanpix

По данным издания, президент России Владимир Путин не был частью этих обсуждений. Он — единственный, кто может принять решение об использовании такого оружия, вне зависимости от мнения генералов. Но сам факт таких дискуссий вызывает опасения Белого дома. Там считают, что обсуждение вызвано фрустрацией российских военных от неудач в войне с Украиной.

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Западные страны считают, что Кремль с февраля регулярно намекает на возможность использования ядерного оружия. В выступлении 27 октября Путин заявил, что Москва никогда не говорила, что готова сделать это. За день до этого сотрудничающий с российским правительством Института мировой экономики и международных отношений РАН выпустил доклад, в котором утверждалось, что Запад неправильно трактует высказывания российских официальных лиц.

Анонимные источники газеты The Washington Post в администрации Байдена говорят, что американские чиновники не успокоены словами Путина. Там считают, что риск применения ядерного оружия повысится, когда Москва исчерпает свои силы и конвенциальное оружие в Украине.

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Радио Свобода

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