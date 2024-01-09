Американская лунная миссия оказалась под угрозой провала

Впервые за более чем 50 лет американский космический корабль должен был вновь совершить посадку на Луну, однако миссия оказалась на грани срыва. У запущенного в понедельник, 8 января, лунного посадочного модуля Peregrine возникли проблемы с двигателем, сообщила компания-разработчик Astrobotic Technologies.

Через 48 минут после старта посадочный модуль успешно отделился от ракеты-носителя, однако позже в центре управления полетом заметили "аномалию", из-за которой аппарат не мог корректно сориентироваться на Солнце и зарядить аккумулятор. Неполадки в двигательной системе могут помешать мягкой посадке на Луну, которая была запланирована на 23 февраля.