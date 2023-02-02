Американская компания готова передать Украине передовые беспилотники за 1 доллар

Компания General Atomics Aeronautical Systems, как говорится в опубликованном в среду заявлении, уже в течение нескольких месяцев призывает Вашингтон предоставить Украине производимые ею мощные беспилотники Grey Eagle и Reaper, которые американские войска очень эффективно использовали для наблюдения и точечных атак в Афганистане, Сирии, Ираке и в других зонах военных конфликтов.
В компании отметили, что эти беспилотники, которые могут летать на большие расстояния на средних высотах, обладают важными технологическими преимуществами, необходимыми Украине в борьбе против российской агрессии.
Пентагон предоставил Украине несколько небольших ударных и разведывательных дронов, однако до сих пор Киев не получил ничего подобного беспилотникам компании General Atomics, оснащенным передовыми технологиями и имеющих значительный радиус действия.
"С самого начала российского вторжения мы начали искать варианты ответа на запросы Вооруженных сил Украины по поводу нашей продукции, включая MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle", — заявил исполнительный директор General Atomics Линден Блю.
По его словам, компания предложила бесплатно обучить украинских военных работе с беспилотниками. Кроме того, General Atomics готова передать два своих беспилотника вместе с наземной станцией управления и другим оборудованием за символическую сумму в 1 доллар.
При этом Украине необходимо будет взять на себя расходы по транспортировке беспилотников и использованию их в боевой обстановке.
"Это замечательное предложение без каких-либо условий, – сказал Блю. - Все, что требуется, — это одобрение правительства США. С нашей точки зрения, давно пора предоставить украинским силам информационное превосходство, необходимое для победы в этой войне".
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