Американца нашли мертвым в доме, кишащем питонами и кобрами

Соседи вызвали полицию. Приехав, стражи порядка насчитали в доме 124 змеи разных видов, в том числе питонов, гремучих и кобр. Крупнейшей из найденных рептилий был четырехметровый бирманский питон.
Смерть мужчины констатировали на месте, но ее причина до сих пор неизвестна. В полиции говорят, что у них нет подозрений в причастности другого человека к его гибели. Они надеются понять больше после вскрытия.
Судьбу змей решают в окружном центре зооконтроля с помощью экспертов из близлежащих штатов Вирджиния и Северная Каролина. Законы штата Мэриленд запрещают держать дома ядовитых змей.
Представительница центра зооконтроля в беседе с Би-би-си сказала, что самих змей уже отправили в другие штаты. "Все они размещены в соответствующих организациях за пределами штата с соответствующими лицензиями и разрешениями", - сказала она.
Не исключено, что они достанутся частным владельцам, имеющим необходимую лицензию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист предлагает способ смягчения инфляции: снизить налоги для одних, для других - повысить (8)
Экономист Паулюс Кунчинас уверяет, что Литва могла бы...
Новый порядок изоляции в Литве: что меняется (6)
С понедельника, 24 января, изоляция будет обязательной...
Эксперт: угроза Украине со стороны России выглядит весьма реально, странам Балтии – вряд ли (518)
Эскалация или деэскалация, результативность серии...
Неестественные монополии литовской провинции. Как разрушить диктат поместных царьков? (15)
Антимонопольное законодательство существует и...
Президент Lineka: нужна очень серьезная причина для отказа в провозе белорусских грузов через Литву (25)
"Литовские железные дороги" ( ЛЖД ) получили просьбы трех...