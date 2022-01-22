Американца нашли мертвым в доме, кишащем питонами и кобрами

Соседи вызвали полицию. Приехав, стражи порядка насчитали в доме 124 змеи разных видов, в том числе питонов, гремучих и кобр. Крупнейшей из найденных рептилий был четырехметровый бирманский питон.

Смерть мужчины констатировали на месте, но ее причина до сих пор неизвестна. В полиции говорят, что у них нет подозрений в причастности другого человека к его гибели. Они надеются понять больше после вскрытия.

Судьбу змей решают в окружном центре зооконтроля с помощью экспертов из близлежащих штатов Вирджиния и Северная Каролина. Законы штата Мэриленд запрещают держать дома ядовитых змей.

Представительница центра зооконтроля в беседе с Би-би-си сказала, что самих змей уже отправили в другие штаты. "Все они размещены в соответствующих организациях за пределами штата с соответствующими лицензиями и разрешениями", - сказала она.

Не исключено, что они достанутся частным владельцам, имеющим необходимую лицензию.