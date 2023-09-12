Альпинист в Новой Зеландии пролетел 600 метров, но отделался легкими ушибами

По данным местной полиции, «чудесному» спасению способствовало то, что весной (в Южном полушарии сейчас наступило именно это время года) снег на склонах горы подтаял и смягчил падение, но все равно альпинисту чрезвычайно повезло остаться в живых.

Этот альпинист поднялся на вершину горы Таранаки, представляющей собой потухший вулкан, в составе группы в субботу 9 сентября около полудня по местному времени. Он поскользнулся, покатился вниз и вскоре исчез из виду.

Один из товарищей по группе, заметивший падение, начал спускаться вниз, чтобы попытаться помочь упавшему.

В тот же день восхождение на гору совершал один из местных горных спасателей, который также присоединился к поискам.

По данным Совета по безопасности горного туризма Новой Зеландии, гора Таранаки считается одной из самых опасных в стране.

В 2021 году с той же вершины упали двое альпинистов, которые, к сожалению, погибли.