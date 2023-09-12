Альпинист в Новой Зеландии пролетел 600 метров, но отделался легкими ушибами

 
bbcrussian.com
Naujoji Zelandija
Naujoji Zelandija
ФОТО: Autoriaus archyvas
Альпинист, упавший с горы Таранаки в Новой Зеландии и пролетевший вниз по склону около 600 метров, получил лишь незначительные травмы.

По данным местной полиции, «чудесному» спасению способствовало то, что весной (в Южном полушарии сейчас наступило именно это время года) снег на склонах горы подтаял и смягчил падение, но все равно альпинисту чрезвычайно повезло остаться в живых.

Этот альпинист поднялся на вершину горы Таранаки, представляющей собой потухший вулкан, в составе группы в субботу 9 сентября около полудня по местному времени. Он поскользнулся, покатился вниз и вскоре исчез из виду.

Один из товарищей по группе, заметивший падение, начал спускаться вниз, чтобы попытаться помочь упавшему.

В тот же день восхождение на гору совершал один из местных горных спасателей, который также присоединился к поискам.

По данным Совета по безопасности горного туризма Новой Зеландии, гора Таранаки считается одной из самых опасных в стране.

В 2021 году с той же вершины упали двое альпинистов, которые, к сожалению, погибли.

Таранаки — это потухший вулкан, расположенный особняком на западном побережье Северного острова, одного из двух главных островов Новой Зеландии.

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Источник
bbcrussian.com
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