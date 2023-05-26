"Есть возможность для выхода на мирное соглашение с учетом того, что Армения признала Карабах частью Азербайджана", — цитируют российские агентства слова Алиева, сказанные в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на том же заседании заявил, что "Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений".

"Очень важный вопрос в этом контексте — о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха. И в рамках международного механизма я надеюсь, что в скором времени начнется нормальный и конструктивный диалог между Баку и Степанакертом", — сказал он.

Как сообщает "Интерфакс" и журналисты других СМИ, которые присутствовали на заседании, в самом начале встречи Алиев и Пашинян вступили в спор и обменялись критическими комментариями.

Алиев упомянул проект Зангезурского коридора — дороги, которая соединит Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой. Пашинян обратил внимание, что Алиев "использовал выражение, которое в последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении". Алиев в ответ заметил, что никаких территориальных претензий к Армении у Азербайджана нет, а использование им слова "коридор" не является посягательством на чью-то территорию, поскольку является международным термином.

Премьер-министр Армении также заявил, что Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев, но со стороны Азербайджана остается незаконно заблокированным. Алиев отверг эти претензии и заявил, что азербайджанский КПП находится в 20 метрах от КПП российских миротворцев и не препятствует движению.

В четверг в Москве должны пройти трехсторонние переговоры с участием Алиева, Пашиняна и российского президента Владимира Путина.

"У нас будет возможность сейчас, как мы и договаривались, в трехстороннем формате обо всем спокойно, в деловом ключе поговорить и, я надеюсь, достичь каких-то договоренностей, которые выведут на путь такого конструктивного развития ситуацию не только между Арменией и Азербайджаном, но и в регионе в целом", — сказал Путин на заседании после обмена репликами между Алиевым и Пашиняном.

В понедельник Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвали Ереван отказаться от подобных заявлений.