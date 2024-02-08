Алиев вновь побеждает на выборах президента Азербайджана

По словам лидера азербайджанской оппозиции Али Керимли, слова которого приводит агентство AFP, в этой постсоветской стране "нарушаются все основные права". Оппозиционные партии "не могут нормально работать", свобода собраний ограничена, а СМИ подвергаются давлению со стороны правительства, указал Керимли.

В последние месяцы власти Азербайджана усилили давление на независимые СМИ и арестовали нескольких критически настроенных журналистов, которые раскрыли факты взяточничества на высоком уровне, отмечает агентство. Правозащитная организация Amnesty International 6 февраля раскритиковала усилившиеся репрессии властей в преддверии выборов как "всеобъемлющую, скоординированную атаку на гражданское общество и верховенство закона".

62-летний президент Ильхам Алиев правит страной с 2003 года - с момента смерти своего отца и предшественника на высшем государственном посту Гейдара Алиева. Выборы, первоначально назначенные на 2025 год, действующий президент страны перенес на февраль 2024 года и назвал их в январе "началом новой эры". Объясняя причины переноса, Алиев, среди прочего, отметил, что в 2023 году исполнилось 20 лет его нахождения у власти. "Мы должны принять это как некий итог. Проведение президентских выборов подытожит и этот хронологический период", - сказал он.