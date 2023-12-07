Алиев назначил досрочные выборы президента Азербайджана на 2024 год

В Азербайджане президент избирается на семилетний срок, такая поправка была внесена в Конституцию на референдуме в 2016 году. Раньше президент избирался на пятилетний срок.

Прошлые президентские выборы в Азербайджане прошли 11 апреля 2018 года. Изначально они должны были пройти в октябре, однако Алиев перенес голосование на несколько месяцев вперед. Главные оппозиционные партии выборы бойкотировали. Их лидеры обвиняют Алиева в уничтожении свобод, авторитаризме и преследовании несогласных.

Впервые Ильхама Алиева избрали на пост президента в 2003 году, за два месяца до смерти отца – Гейдара Алиева – который правил страной 10 лет. Сначала Ильхам Алиев отменил закон о том, что президентское кресло можно занимать только два срока подряд. А потом увеличил срок пребывания на этом посту с пяти до семи лет. Политологи уверены, что Ильхам Алиев также намерен передать свой пост сыну – Гейдару Алиеву младшему.