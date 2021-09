Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, а также основанный им и недавно ликвидированный властями России Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) удостоены немецкой премии в области СМИ "M100 Media Award".

От имени Навального, отбывающего реальный срок в колонии, награду получит его ближайший соратник Леонид Волков, заявил попечительский совет премии в пятницу, 3 сентября.

Imprisoned Russian politician @navalny receives #M100MediaAward 2021. Award will be accepted by his closest associate and confidant @LeonidVolkov. Laudation by FDP Chairman @c_lindner , who has been campaigning for Navalny’s release for months. More here https://t.co/B5Tgg2Eypb pic.twitter.com/ooVGzniQMv