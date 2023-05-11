Арестович ушел в отставку 17 января. Он написал заявление, признав, что допустил грубую ошибку, когда заявил, что российская ракета попала в дом в Днепре после того, как была сбита украинскими силами ПВО.

Также в список включили российского актера Артура Смольянинова, который ранее был объявлен в РФ "иноагентом".

В апреле на YouTube-канале Катерины Гордеевой вышло интервью с актером, где он заявил, что выступает против развязанной Россией войны. После выхода интервью Смольянинова исключили из проектов с госфинансированием, он покинул Россию. В октябре 2022 года Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о "дискредитации" армии. За какое именно высказывание, не сообщалось.

Статьи по теме: Артемия Троицкого и Артура Смольянинова объявили "иноагентами"

В январе 2023 года "Новая газета. Европа" опубликовала интервью с актером. В нем он заявил, что, если бы представилась возможность воевать, он бы воевал на стороне Украины. Также актер в очередной раз осудил войну и раскритиковал РФ:

"Мне насрать, что останется от России, даже если одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел".