Алексей Навальный удостоен в Польше премии "Рыцарь свободы"

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии "Рыцарь свободы", которую польский Фонд имени Казимира Пулаского присуждает ежегодно с 2005 года. Навальный награжден в знак признания его "выдающихся усилий по продвижению демократических ценностей в России, многолетней преданности делу привнесения в российскую государственную систему таких ценностей, как свобода, справедливость, уважение к закону и подотчетность", указывается в сообщении фонда, обнародованном 30 сентября.

Церемония награждения пройдет в Варшаве 5 октября, во время Варшавского форума по безопасности, на который ежегодно приезжают представители Европейского Союза и стран НАТО. За отбывающего заключение Алексея Навального награду примут его соратники Владимир Милов и Леонид Волков. Ее вручит бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, один из лауреатов премии "Рыцарь свободы" прошлых лет.

Чем известен Фонд имени Казимира Пулаского

Фонд имени Казимира Пулаского - польский аналитический центр, специализирующийся в вопросах внешней политики и международной безопасности. В его состав входят более 60 (в настоящее время - 70) экспертов, их исследования касаются главным образом трансатлантического пространства, а также России и постсоветских государств.

Казимир Михал Владислав Виктор Пулаский - участник борьбы за свободу двух народов: польского и американского, был одним из руководителей и маршалок Барской конфедерации, генералом континентальной армии в войне за независимость США. Считается "отцом американской кавалерии".

Премию "Рыцарь свободы" Фонд имени Казимира Пулаского присуждает ежегодно с 2005 года. Как указывает учредитель награды, ею удостаивают лиц, внесших "значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире". Большинство лауреатов премии - видные политики, в частности президенты и премьер-министры европейских стран или бывшие генеральные секретари НАТО. Премией были награждены также экс-глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский и белорусский оппозиционер Александр Милинкевич.