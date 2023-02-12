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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что давно ожидавшееся большое наступление россиян уже началось, но идет не так, как им хотелось бы.
Oleksijus Danilovas
Oleksijus Danilovas
© Reuters / Scanpix

"С большим наступлением, как они его называют, у россиян большие проблемы. Мы видим на сегодня и то, что они запланировали, и то, что они уже начали свое наступление, просто не говорят, что они его начали. А наши войска его очень мощно отбивают", - сказал Данилов в эфире телемарафона украинских каналов.

"То наступление, которое они планировали, уже постепенно идет. Но это не то наступление, на которое они рассчитывали", - цитируют Данилова украинские агентства и каналы.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверять заявления воюющих сторон, а надежной информации о ходе российского наступления крайне мало с обеих сторон.

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bbcrussian.com
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