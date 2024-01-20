Алека Болдуина вторично обвинили в непреднамеренном убийстве

Гражданка Украины, американский кинооператор Галина Хатчинс, погибла на съемках вестерна "Ржавчина" в 2021 году около города Санта-Фе. В одной из сцен исполнитель главной роли и продюсер картины Алек Болдуин должен был стрелять из пистолета холостыми патронами, но, как оказалось, реквизитное оружие было заряжено боевыми патронами, и он случайно попал в 42-летнего оператора, которая скончалась от полученных ранений в больнице. Как боевые патроны попали на съемочную площадку, до сих пор остается невыясненным.