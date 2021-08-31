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Сегодня в Рийгикогу прошел второй тур голосования на выборах нового президента Эстонии. В итоге Алар Карис все же был избран новым президентом.
Alaras Karis
Alaras Karis
© AP / Scanpix

Он набрал 72 голоса за, больше необходимых 68 голосов.

Новый президент скорее всего вступит в должность 11 октября 2021 года.

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