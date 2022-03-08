При этом вооруженный конфликт в Украине повергает мир в новый кризис. "Изображения женщин, рожающих, укрываясь от авиаударов, женщин, спасающихся от бомб, детей на руках скорбящих матерей демонстрируют, что означают для женщин и детей конфликт и гуманитарный кризис", — сказано в заявлении Amnesty International в Международный женский день. Женщины и девочки, вовлеченные в конфликт в Украине, теперь присоединяются к миллионам других, пострадавших от вооруженных конфликтов в Сирии, Йемене, Афганистане и далеко за их пределами, отмечается в тексте.

Усиление милитаризации повседневной жизни по мере распространения оружия, эскалация насилия и перенаправление государственных ресурсов на военные расходы — все это требует высокой и непосильной цены, которую в повседневной жизни платят женщины и девочки, снова подвергаясь серьезному риску, указали в организации. Amnesty International уже задокументировала, как милитаризация последних лет в пострадавших от конфликта восточных районах Украины привела к увеличению уровня гендерного насилия и ограничению доступа к основным услугам. Теперь эта модель распространится по всей стране, считают правозащитницы.

Женщины на протестах в защиту прав человека



Женщины-активистки были на передовой сопротивления и протестов в защиту прав человека в разных странах, включая Украину, Польшу, Беларусь, Россию, США и Афганистан, отметили в организации. Во многих случаях они делали это даже перед лицом угроз их жизни и их семьям или тюремного заключения и телесных повреждений. Они заслуживают глобальной поддержки, подчеркивает Amnesty International.

