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Посягательства на права человека и гендерное равенство за последние 12 месяцев привели к снижению уровня защиты и усилению угроз в отношении женщин и девочек по всему миру, констатирует правозащитная организация Amnesty International во вторник, 8 марта.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© Vida Press

При этом вооруженный конфликт в Украине повергает мир в новый кризис. "Изображения женщин, рожающих, укрываясь от авиаударов, женщин, спасающихся от бомб, детей на руках скорбящих матерей демонстрируют, что означают для женщин и детей конфликт и гуманитарный кризис", — сказано в заявлении Amnesty International в Международный женский день. Женщины и девочки, вовлеченные в конфликт в Украине, теперь присоединяются к миллионам других, пострадавших от вооруженных конфликтов в Сирии, Йемене, Афганистане и далеко за их пределами, отмечается в тексте.

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Усиление милитаризации повседневной жизни по мере распространения оружия, эскалация насилия и перенаправление государственных ресурсов на военные расходы — все это требует высокой и непосильной цены, которую в повседневной жизни платят женщины и девочки, снова подвергаясь серьезному риску, указали в организации. Amnesty International уже задокументировала, как милитаризация последних лет в пострадавших от конфликта восточных районах Украины привела к увеличению уровня гендерного насилия и ограничению доступа к основным услугам. Теперь эта модель распространится по всей стране, считают правозащитницы.

Женщины на протестах в защиту прав человека


Женщины-активистки были на передовой сопротивления и протестов в защиту прав человека в разных странах, включая Украину, Польшу, Беларусь, Россию, США и Афганистан, отметили в организации. Во многих случаях они делали это даже перед лицом угроз их жизни и их семьям или тюремного заключения и телесных повреждений. Они заслуживают глобальной поддержки, подчеркивает Amnesty International.

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