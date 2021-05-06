Независимый наблюдательный совет Facebook признал правильным решение этой крупнейшей в мире социальной сети о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Совет, чьи решения обязательны к исполнению, в среду, 5 мая, констатировал, что Трамп своими постами по поводу штурма Капитолия его сторонниками 6 января "создал ситуацию, в которой был возможен высокий риск насилия".
В то же время наблюдательный совет назвал неоправданным решение Facebook о бессрочной блокировке аккаунта Трампа, предписав компании в течение шести месяцев пересмотреть данный вопрос на предмет соразмерности наказания. Совет, в состав которого входят 20 членов, в том числе бывшая премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт и бывший главный редактор британской газеты The Guardian Алан Расбриджер, также призвали Facebook к большей прозрачности и ясности при вынесении дальнейших решений, касающихся блокировки аккаунтов.
По мнению экспертов, решение наблюдательного совета Facebook будет иметь широкий резонанс как свидетельство того, как эта соцсеть впредь будет обходиться с аккаунтами таких государственных лидеров, как президент Бразилии Жаир Болсонару и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
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