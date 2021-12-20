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Митинг противников ковидных ограничений в Брюсселе перерос в беспорядки. Задержаны 55 человек.
Акция против антиковидных мер в Брюсселе: десятки задержанных
© AFP / Scanpix

В Брюсселе митинг против антиковидных ограничений, проходивший в воскресенье, 19 декабря, перерос в беспорядки. В парке Пятидесятилетия, находящемся рядом с учреждениями Евросоюза, полицейские применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ, задержаны 55 человек.

По информации правоохранительных органов, акция проходила в основном мирно, однако небольшая группа демонстрантов "умышленно искала конфронтации с полицией". Одного из протестующих доставили в больницу. Полиция оценила количество собравшихся примерно в 3500 человек, в то время как организаторы мероприятия сообщали о 50 тысячах участников.

Демонстрации против ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, проходят в Брюсселе уже третьи выходные подряд. Акции направлены ​​против обязательной вакцинации, которую в Бельгии вскоре намерены ввести для медицинских работников. Кроме того, протестующие недовольны тем, что с недавнего времени не привитые от коронавируса больше не могут посещать рестораны и бары. Для посещения этих заведений необходимо предъявить свидетельство о вакцинации, недавнем выздоровлении или отрицательный результат теста на коронавирус.

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Deutsche Welle
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