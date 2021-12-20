Акция против антиковидных мер в Брюсселе: десятки задержанных

В Брюсселе митинг против антиковидных ограничений, проходивший в воскресенье, 19 декабря, перерос в беспорядки. В парке Пятидесятилетия, находящемся рядом с учреждениями Евросоюза, полицейские применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ, задержаны 55 человек.
По информации правоохранительных органов, акция проходила в основном мирно, однако небольшая группа демонстрантов "умышленно искала конфронтации с полицией". Одного из протестующих доставили в больницу. Полиция оценила количество собравшихся примерно в 3500 человек, в то время как организаторы мероприятия сообщали о 50 тысячах участников.
Демонстрации против ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, проходят в Брюсселе уже третьи выходные подряд. Акции направлены против обязательной вакцинации, которую в Бельгии вскоре намерены ввести для медицинских работников. Кроме того, протестующие недовольны тем, что с недавнего времени не привитые от коронавируса больше не могут посещать рестораны и бары. Для посещения этих заведений необходимо предъявить свидетельство о вакцинации, недавнем выздоровлении или отрицательный результат теста на коронавирус.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Центробанк Литвы уточнил прогноз: цены в 2022 году вырастут еще больше (27)
Инфляция в 2022 году по-прежнему будет высокой и составит...
Аналитик данных: "омикрон" будет распространяться в Литве беспрепятственно (19)
Штамм "омикрон", из-за которого некоторые страны вводят...
В город-сказку Вильнюс: Forbes назвал три причины посетить столицу Литвы (4)
Уже после Дня всех святых Вильнюс начал подготовку к...
Мэр Вильнюса получил две плохие новости (20)
Служба госзакупок провела оценку закупки Вильнюсского...