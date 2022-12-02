Airbus пообещал отказаться от поставок титана из России, отметив, что это займет нескольких месяцев из-за сложностей с сертификацией новых поставщиков. Boeing прекратил закупки российского титана в марте.
"Мы находимся в процессе отделения от России, когда речь идет о титане. Это вопрос месяцев, а не лет", — сказал Майкл Шоеллхорн.
"Я не могу назвать вам точную дату, это относительно сложный процесс с сертификацией и всем остальным, что требуется в авиации, но это произойдет", — подчеркнул топ-менеджер Airbus.
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