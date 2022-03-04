aA
Генеральный директор компании Брайан Чески объяснил, что из-за введенных против этих двух стран международных санкций осуществление финансовых операций и контроль над предоставлением услуг на их территории стали невозможны.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Российские военные обстреляли Запорожскую АЭС и захватили ее
Война в Украине продолжается уже девятый день....
Экономист рассказал о важном переломе: реальное влияние санкций серьезнее, чем предполагалось
В четверг поздно вечером правительство США ввело...
Специальный эфир Delfi с участием спикера Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен Прямая связь: что происходит в Херсоне, который оказался под временной оккупацией
Война в Украине продолжается больше недели. Боевые...
Премьер Литвы об обстреле Запорожской АЭС: для путинской рати нет никаких границ
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Оценка угроз для Литвы: обеспокоенному Западу надо сказать три вещи
Западные страны все больше беспокоятся не только в...