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Сбросив бомбы на драмтеатр в Мариуполе, российские войска совершили военное преступление, утверждает правозащитная организация Amnesty International. В то же время AI понизила оценку минимального числа жертв удара.
AI расценивает бомбардировку театра в Мариуполе как военное преступление
© DELFI montažas / Scanpix

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) классифицировала воздушный удар по Мариупольскому драмтеатру, совершенный российскими вооруженными силами 16 марта, как военное преступление. AI собирала доказательства в течение почти трех месяцев и в четверг, 30 июня, обнародовала свой отчет, который включает в себя рассказы 52 человек - выживших при бомбардировке и свидетелей, - из них во время нападения авиации РФ 28 человек находились в здании театра или рядом с ним.

"Нападение на театр в Мариуполе - это военное преступление, совершенное российскими войсками", - заявила Юлия Духров (Julia Duchrow) из Amnesty International Germany. По ее словам, скорее всего, на здание были сброшены две 500-килограммовые бомбы.

Одновременно правозащитники снизили оценку минимального числа жертв авиаудара - теперь они говорят, что погибли по меньшей мере 12 человек и "еще многие" получили тяжелые ранения. Это, как поясняет AI связано с тем, что многие мариупольцы, которые укрывались в театре, покинули его за несколько дней до нападения, а большинство из оставшихся прятались в подвале либо в других частях здания, которые не пострадали от мощного взрыва.

Ранее число жертв среди мирных жителей в результате удара по драмтеатру оценивалось в несколько сотен человек.

После начала войны город Мариуполь в течение многих недель был осажден российскими войсками, а с середины мая оккупирован ими. Есть опасения, что в результате многочисленных российских авиаударов во время осады погибли несколько тысяч мирных жителей портового города.

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Deutsche Welle

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