Агентство Reuters отвергает обвинения в том, что знало о нападении 7 октября заранее

«Агентство Reuters получило фотографии от двух внештатных фотографов из Газы, которые находились на границе утром 7 октября и с которыми оно не имело никаких отношений до этого. Фотографии, опубликованные Reuters, были сделаны через два часа после того, как ХАМАС выпустил ракеты по южной части Израиля, и более чем через 45 минут после того, как Израиль сообщил, что боевики пересекли границу. Штатные журналисты Reuters не находились на местах, о которых идет речь в статье HonestReporting», — говорится в заявлении Reuters.